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زحام شديد في منفذ الوديعة ومئات الأسر عالقة هناك

السبت 11 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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يشهد منفذ الوديعة البري في حضرموت منذ أيام زحامًا شديدًا ما تسبب في معاناة كبيرة خاصة لكبار السن والعائلات.

وأزمة تكدس المركبات وزحمة المسافرين في المنفذ التي تتكرر كل عام، هي بسبب تدفق مئات المركبات التي على متنها المسافرين اليمنيين المتجهين إلى السعودية لأداء العمرة.

وما تزال مئات العائلات عالقة في المنفذ منذ أيام في ظل غياب المرافق والخدمات، مع دعوة الجهات المعنية إلى عمل حل سريع لرفع المعاناة عنهم.

والوديعة هو المنفذ البري الوحيد لليمن مع السعودية الذي يعمل ويمر عبره المسافرون.

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