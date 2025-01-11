زحام شديد في منفذ الوديعة ومئات الأسر عالقة هناك انهيار قياسي للعملة اليمنية.. الدولار يصل حاجز 2100 للبيع ''أسعار الصرف'' مصادر عسكرية: فرار مليشيا الحوثي تحت ضربات الجيش في جبهات مأرب والجوف وتعز استعادة كنوز ملكية ثمينة مخبأة منذ الحرب العالمية الثانية عاصفة شتوية تعطل آلاف الرحلات الجوية في جنوب الولايات المتحدة إيران تكشف عن قاعدة صاروخية تحت الأرض هاجمت منها إسرائيل أميركا تستهدف قطاع النفط الروسي بعقوبات شديدة و تكبدها مليارات الدولارات شهريا للمرة الخامسة غارات إسرائيلية وبريطانية جديدة على 3 محافظات يمنية الكشف عن 4 بنود وضعت للرئيس اللبناني بين الجلستين النيابيتين قبيل انتخابه المصور الذي فقد عائلته ووثق الإبادة الإسرائيلية
يشهد منفذ الوديعة البري في حضرموت منذ أيام زحامًا شديدًا ما تسبب في معاناة كبيرة خاصة لكبار السن والعائلات.
وأزمة تكدس المركبات وزحمة المسافرين في المنفذ التي تتكرر كل عام، هي بسبب تدفق مئات المركبات التي على متنها المسافرين اليمنيين المتجهين إلى السعودية لأداء العمرة.
وما تزال مئات العائلات عالقة في المنفذ منذ أيام في ظل غياب المرافق والخدمات، مع دعوة الجهات المعنية إلى عمل حل سريع لرفع المعاناة عنهم.
والوديعة هو المنفذ البري الوحيد لليمن مع السعودية الذي يعمل ويمر عبره المسافرون.