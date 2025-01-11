مصادر عسكرية: فرار مليشيا الحوثي تحت ضربات الجيش في جبهات مأرب والجوف وتعز

السبت 11 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أفادت مصادر عسكرية بتمكن قوات الجيش، من افشال وكسر محاولات تسلل للمليشيات الحوثية في جبهات محافظات مأرب والجوف وتعز.

وفي التفاصيل، تمكنت قوات الجيش، يوم الجمعة، من صد اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من جبهات القتال شمال وجنوب محافظة مأرب، وتعاملت بفاعلية مع اعتداءات المليشيات الحوثية على عدد من المواقع العسكرية في جبهات القتال شمال غرب مأرب، حيث استخدمت فيها المليشيات المدفعية والقناصة والطيران المسير.

وأجبرت قوات الجيش، المليشيات على التراجع والفرار تحت ضربات قوات الجيش التي تعاملت مع الاعتداءات بحزم وقوة.

وفي الجبهة الجنوبية، تمكنت قوات الجيش من إعطاب مدفعية للمليشيات الحوثية، كانت تستخدمها لقصف مواقع عسكرية في جبهات مارب الجنوبية، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

والى محافظة الجوف حيث تمكنت قوات الجيش، امس، من إفشال محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة الجدافر.

وتم التعامل مع تلك المجاميع وإجبارها على الفرار، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوفهم، كما ردت قوات الجيش على اعتداءات المليشيات وتعاملت مع مصادر النيران بحزم، مما أسفر عن إصابة أحد افراد الجيش.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية أفشلت القوات الحكومية محاولات تسلل مماثلة في الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة تعز، مع إلحاق اصابات بعناصر المليشيا، فيما تمكنت قوات الجيش من إحباط جميع الهجمات.