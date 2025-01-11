أميركا تستهدف قطاع النفط الروسي بعقوبات شديدة و تكبدها مليارات الدولارات شهريا

السبت 11 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات واسعة النطاق ضد قطاع الطاقة الروسي الجمعة يشمل أكثر من 180 سفينة وشركتين نفطيتين كبيرتين قبل أيام فقط من انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن.

وأعلنت بريطانيا بدورها عن فرض عقوبات مماثلة على قطاع النفط الروسي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن هذه العقوبات "تفي بالتزام مجموعة السبع بخفض العائدات الروسية من الطاقة".

وقال مسؤول أميركي للصحافيين إنها العقوبات الأكبر التي تم فرضها حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي، وفقا لوكالة فرانس برس.

وفي المجمل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 183 سفينة ناقلة للنفط ضمن ما يُسمى "الأسطول الشبح"، مع أن عددا من هذه السفن ترفع علم باربادوس وبنما. وشملت العقوبات كذلك شركات تعمل في روسيا في في تجارة النفط وفي حقول النفط ولا سيما شركتي غازبروم نفت وسورغوتنيفت غاز إلى جانب أكثر من عشرين شركة تابعة لهما.

وأوضح مسؤولون أميركيون أن هذه الإجراءات تهدف إلى منح الولايات المتحدة نفوذا إضافيا للمساعدة في التوسط في "سلام عادل" بين أوكرانيا وروسيا. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان "إن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات شاملة ضد المصدر الرئيسي للإيرادات الروسية لتمويل حربها الوحشية وغير القانونية ضد أوكرانيا".

وأضافت "من خلال إجراءات اليوم، فإننا نزيد من مخاطر التعرض للعقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية، بما في ذلك الشحن والتسهيلات المالية لدعم صادرات النفط الروسية".

وتوقع مسؤول كبير في إدارة بايدن اليوم الجمعة، أن تكلف العقوبات الجديدة روسيا مليارات الدولارات شهريا، قائلا :"روسيا ستبذل قصارى جهدها للتحايل على العقوبات لكن القيام بذلك سيراكم التكلفة عليها"، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز"، عن وثيقة منسوبة لوزارة الخزانة الأميركية يجري تداولها بين المتعاملين في أوروبا وآسيا أن الولايات المتحدة ستفرض مجموعة من أشد العقوبات حتى الآن على قطاع النفط الروسي، وهو ما دفع أسعار النفط العالمية إلى الصعود بأكثر من 4% اليوم الجمعة.

وتشمل العقوبات نحو 180 ناقلة نفط وشركات من المتعاملين وشركتين كبيرتين في مجال النفط وبعض كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط الروسي.

وأدت تقارير عن العقوبات إلى دفع أسعار النفط العالمية إلى تجاوز 80 دولارا للبرميل.

وقالت ثلاثة مصادر في قطاع التكرير الهندي وأربعة مصادر في قطاع تجارة النفط الروسي إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا قد تحدث اضطرابات شديدة في صادرات النفط الروسية إلى المشترين الرئيسيين في الهند والصين.