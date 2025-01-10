الكشف عن 4 بنود وضعت للرئيس اللبناني بين الجلستين النيابيتين قبيل انتخابه

الجمعة 10 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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كشفت وسائل إعلام لبنانية عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، والذي أعلن عنه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بعد انتهاء الدورة الأولى من المجلس وفسله بانتخاب ريس للبلاد.

وبحسب مصادر نقلت عنها قناة "المنار" اللبنانية المقربة من "حزب الله"، فقد "عُقدت جلسة جمعت المرشح العماد عون مع الثنائي ممثلا برئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، والمستشار السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل".

ووصفت "المنار" عملية انتخاب عون بأنها "إنتخاب مشروط بالتشاور ونقاط وُضعت على الحروف".

وبحسب المصدر، فقد جرى خلال الاجتماع استكمال البحث بعناوين سياسية وتفاهمات ترتبط بالمرحلة المقبلة وتتمحور حول أربعة بنود رئيسية، وهذه البنود هي:

1.

لا علاقة للقرار 1701 بالقرار 1559. وحدود القرار 1701 هي جنوب الليطاني، وليس الشمال كما يتم الترويج.

2.

التأكيد على دور محوري للثنائي في تشكيل الحكومة اللاحقة مهما كان شكلها، تكنوقراط أو غيره.

3.

الحصول على ضمانات بخصوص وزارة المالية والتشكيلات الرئيسية القادمة (القضائية والعسكرية والأمنية).

4.

الحصول على ضمانات بملف إعادة الإعمار لناحية تأمين التمويل والهبات الدولية.

ونوه المصدر إلى أن تثبيت هذه النقاط الأساسية سمح باستكمال الإستحقاق الرئاسي وإنجازه بنجاح، "وما كانت الجهود التي تكثفت في الساعات الـ 48 السابقة لتعبر نحو شط الانتخاب إلا بمباركة نواب الكتلتين".

وبناء على ذلك، عُقدت الجلسة الثانية وارتفعت حصيلة الأصوات من 71 صوتًا إلى 99، ونجحت عملية التصويت.

وحصل جوزيف عون، في الدورة الثانية لمجلس النواب، على 99 صوتا من من أصل 128 نائبا، وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه الرئيس الجديد للبنان.