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مواصفات سجاد الجامع الأموي بدمشق بمواصفات تركية .. غازي عنتاب تبدأ حياكته

الجمعة 10 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - الأناضول
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قالت رئيسة بلدية ولاية غازي عنتاب التركية فاطمة شاهين إنهم بدأوا بحياكة السجاد للجامع الأموي في دمشق من الصوف الخالص وباللون الخمري.

 

وفي حديث للأناضول، ذكرت شاهين أنهم حصلوا على إذن من الحكومة التركية لتجديد سجاد الجامع الأموي، ثم شكلوا لجنة لتحديد النموذج الذي سيعملون عليه.

 

وأشارت إلى أن اللجنة المعنية ضمت اتحاد مصدري السجاد في جنوب شرق الأناضول وشركات السجاد التي جددت سجاد المسجد الأقصى سابقا.

 

وذكرت أنهم قرروا استخدام الصوف 100 بالمئة بسبب مكانة المسجد التاريخي.

 

وأوضحت أن الرئيس رجب طيب أردوغان اختار تصميما للسجاد من مجموعة تصاميم عرضت عليه.

 

وأفادت بأن السجاد سيكون جاهزا بحلول أول صلاة تراويح في رمضان المقبل.

 

ولفتت إلى أن الجانب السوري شكر تركيا على هذه المبادرة.

 

وفي 8 ديسمبر المنصرم، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

 

وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية

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