أردوغان: مزقنا الحزام الإرهابي شمال سوريا والخناق ضاق على الإرهابيين

الجمعة 10 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تمكّنت من تمزيق الحزام الإرهابي المراد تشكيله شمال سوريا، من خلال عملياتها العسكرية خارج الحدود.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال فعالية لحزبه العدالة والتنمية بولاية آيدن، غربي تركيا.

وأوضح الرئيس أردوغان أنه "مع تحرير المعارضة السورية لدمشق ضاق الخناق على الإرهابيين الانفصاليين وباتوا يبحثون عن أسياد جدد لهم".

وأضاف أن أمام الإرهابيين "خياران لا ثالث لهما، إما التوبة عن الإرهاب وترك السلاح أو التصفية".