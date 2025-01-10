مليشيا الحوثي تكشف عن قائمة الخسائر البشرية جراء الغارات الإسرائيلية على صنعاء والحديدة

الجمعة 10 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 397

سقط قتلى وجرحى جراء غارات إسرائيلية اليوم الجمعة، استهدف مواقع ومنشآت مدنية في صنعاء وموانئ الحديدة غربي اليمن.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارات تمت بتنسيق مع التحالف الدولي أمريكا وبريطانيا.

ووفق وسائل اعلام الحوثيين "قتل موظفاً وجُرح 6 آخرون إثر العدوان على ميناء رأس عيسى"، وأفاد أن 13 غارة استهدفت محطة كهرباء حزيز وأسفرت عن إصابة ثلاثة مواطنين بينهم عامل في محطة الكهرباء وتضرر عدد من المنازل.

واستهدفت عشرات الغارات الجوية محيط ميدان السبعين ومحطة كهرباء حزيز في صنعاء، وميناء رأس عيسى والصليف في محافظة الحديدة. وشنت الغارات بالتزامن مع احتشاد ميدان السبعين الأسبوعي الذي ينضمه الحوثيين.

وأفادت وسائل إعلام الحوثيين، أن أكثر من ٣٢ غارة استهدفت محيط ميدان السبعين ومنشآت مدنية حيوية وفي مقدمتها محطة كهرباء حزيز بالعاصمة صنعاء ومنشآت موانئ رأس عيسى وميناء الحديدة