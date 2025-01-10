تحرك يمني لاستكمال مشروع مركز الصيانة والهندسة الإقليمي التابع للخطوط الجوية اليمنية بمطار عدن

الجمعة 10 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ناقش رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، إجراءات سير تنفيذ مشروع مركز الصيانة والهندسة الإقليمي التابع للخطوط الجوية اليمنية في مطار عدن الدولي.

وأكد وزير النقل، أن مشروع مركز الصيانة للخطوط الجوية اليمنية مشروع استراتيجي وحيوي لمطار عدن بحيث يجعله جاذب لشركات الطيران، وذو أهمية كبيرة سيسهم في تحسين الأداء التشغيلي بشكل كبير لمطار عدن وسيسهل صيانة جميع الطائرات لكافة شركات الطيران المختلفة ..مبيناً أن المشروع سيقلل من نفقات شركة الخطوط الجوية اليمنية على صيانة الطائرات في الخارج، والتي تصل إلى ملايين الدولارات سنويا.

ولفت الوزير حميد، إلى أن مركز الصيانة سيقدم خدماته الهندسية والفنية بكادر وطني للطائرات التي تصل إلى مطار عدن الدولي، مما يعزز من مكانة المطار الاستراتيجي الذي يعد واجهة العاصمة المؤقتة عدن والبلاد بشكل عام.. مشيداً بجهود هيئة الطيران المدني وشركة الخطوط الجوية اليمنية، لتنفيذ المشاريع المتعلقة بقطاع النقل الجوي..موجهاً بالإسراع في استكمال استلام الموقع والترتيبات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع..مؤكداً استعداد الوزارة تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي قد تعيق سير عمل مشروع مركز الصيانة والهندسة الإقليمي.

من جهته، استعرض رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، ما وصلت إليه الشركة من إجراءات للبدء باستلام موقع المشروع، وتوقيع الاتفاقية مع هيئة الطيران المدني، وترتيبات إنزال مناقصة لتنفيذ المشروع عبر شركات عالمية متخصصة.

بدوره، أبدى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، استعداد الهيئة لتسهيل عمل المشروع، ودعمه لأي مشاريع جديدة في مطار عدن ومطارات المناطق المحررة، والتزامها بمعايير واشتراطات الطيران الدولية وسلامة الملاحة الجوية.

وخرج الاجتماع بالاتفاق على تكليف لجنة من الشؤون القانونية في شركة الخطوط الجوية اليمنية والهيئة العامة للطيران المدني، لتجهيز محضر ومسودة العقد النهائي للاتفاقية، مع إسقاط الموقع وتحديد المساحة والأبعاد لمركز الصيانة والهندسة الإقليمي.