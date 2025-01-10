المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر المزارعين والمواطنين في عدة محافظات يمنية. . عاجل

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دعا المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر اليوم الجمعة المزارعين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظاً عليها من آثار البرودة.
كما وجه المركز تحذيرا للمواطنين في المرتفعات الجبلية خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة.
كما توقع المركز الوطني للأرصاد أجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أجواء باردة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.
في حين تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات إب، الضالع، لحج وأبين وكذا محافظتي الجوف ومأرب وهضاب وصحارى المهرة، حضرموت وشبوة.
وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار ـ رصابة: 2.6، ذمار - المدينة: 4، عمران: 4، صنعاء: 5 درجات مئوية.