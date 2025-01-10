المليشيات الحوثية تهدد بفصل 8 ألف موظف من قطاع التربية بمحافظة إب وتفرض جبايات قاتلة على المعلمين

الجمعة 10 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 103

فرضت مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا جبايات مالية جديدة على المعلمين في مكتب التربية والتعليم بمحافظة إب تحت ذريعة ضمان إدراجهم في كشوفات نصف الراتب الذي أعلنت حكومة المليشيات أنها ستصرفه ابتداء من يناير 2025.

وقالت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" أن "8000" موظف بمكتب التربية والتعليم بمحافظة إب تم مطالبتهم بإحضار صورة فتوى التوظيف الصادرة من الخدمة المدنية التي هي موجودة أصلا في مكتب التربية بالمحافظة وتسليمها لمدير شؤون الموظفين بمكتب التربية مع مبلغ "5000" ريال على كل موظف.

وأوضحت المصادر بأن مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا وعبر مكتب التربية والتعليم بالمحافظة هددت المدرسين المتخلفين عن إحضار صورة فتوى الخدمة المدنية بحذفهم من كشوفات نصف الراتب الذي تعتزم حكومة المليشيات الحوثية خلال الأيام المقبلة من شهر يانير كما يزعمون.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الجبايات ستدر على المليشيات ما يقارب "40" مليون ريال يتم جمعها بشكل تعسفي ودون أي مسوغ قانوني في ظل ظروف معيشية صعبة يعاني منها المعلمون الذين انقطعت رواتبهم منذ ثمان سنوات.

تأتي فرض هذه الجبايات في إطار سياسة الاستغلال التي تنتهجها مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا بحق الموظفين المدنيين خاصة في قطاع التعليم حيث يواصلون تحميلهم أعباء مالية إضافية رغم تجاهل حقوقهم ورواتبهم لسنوات طويلة.