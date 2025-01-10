عاجل.. إسرائيل والتحالف الدولي يشنون اكثر من 20 غارة على مستودعات للصواريخ الباليستية والمسيرات الحوثية في اليمن

الجمعة 10 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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شنت مقاتلات إسرائيلية وامريكية اكثر من عشرين غاره استهدفت مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة عمران استهدفت مراكز حوثية في اليمن.

وقالت مصادر مأرب برس ان عددا من الغارات استهدف الرئاسة والنهدين ومحطة حزيز ، وغالبية الاهداف لا علاقة لها بمخازن الأسلحة الحوثية.

كما استهدفت الغارات معسكر 48 ومعسكر الحفا بعطان.

وقالت القناة 13 الإسرائيليةان الهجمات في #اليمن استهدفت مواقع تحت الأرض بينها مستودعات للصواريخ الباليستية والمسيرات

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن تنفيذ 3 موجات من الضربات في #اليمن على يد إسرائيل والتحالف خلال الساعة الأخيرة

واضافت هيئة البث الإسرائيلية بقولها للمرة الأولى تنفيذ هجوم مشترك في اليمن ضد أهداف للحوثيين بين إسرائيل والتحالف الدولي

وقالت القناة 14 الإسرائيلية ان الهجوم في اليمن تم في أوقات متقاربة وفي مناطق مختلفة وعلى أهداف متعددة

وأكدت القناة 12 الإسرائيليةان أكثر من 20 هجوما استهدفت صنعاء والحديدة.