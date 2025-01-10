عاجل.. إسرائيل والتحالف الدولي يشنون اكثر من 20 غارة على مستودعات للصواريخ الباليستية والمسيرات الحوثية في اليمن عاجل: لأول مرة عدوان مشترك يستهدف صنعاء وعمران والحديدة بنحو 30 غارة ''المواقع المستهدفة'' معلومات عن رئيس لبنان الجديد.. من هو؟ محافظة أرخبيل سقطرى تشهد اللقاء الأول للقيادات النسوية في المحافظة وزير الأوقاف والإرشاد يوقع في القاهرة بروتوكول تعاون مع الأزهر الشريف أمريكا تحترق ...تقديرات أولية: خسائر حرائق لوس أنجليس تصل إلى 57 مليار دولار مليشيات الحوثي تقصف منازل المواطنين بالدبابات والطائرات المسيرة بمحافظة البيضاء... عاجل د خالد بن شطيف يبحث مع وكيل وزارة الخارجية العُماني سبل تعزيز العلاقات الثنائية برشلونة ينتظر ريال مدريد أو مايوركا في نهائي كأس السوبر الأسباني الرئيس الـ 14 للبنان يؤدي اليمين الدستورية
شنت مقاتلات إسرائيلية وامريكية اكثر من عشرين غاره استهدفت مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة عمران استهدفت مراكز حوثية في اليمن.
وقالت مصادر مأرب برس ان عددا من الغارات استهدف الرئاسة والنهدين ومحطة حزيز ، وغالبية الاهداف لا علاقة لها بمخازن الأسلحة الحوثية.
كما استهدفت الغارات معسكر 48 ومعسكر الحفا بعطان.
وقالت القناة 13 الإسرائيليةان الهجمات في #اليمن استهدفت مواقع تحت الأرض بينها مستودعات للصواريخ الباليستية والمسيرات
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن تنفيذ 3 موجات من الضربات في #اليمن على يد إسرائيل والتحالف خلال الساعة الأخيرة
واضافت هيئة البث الإسرائيلية بقولها للمرة الأولى تنفيذ هجوم مشترك في اليمن ضد أهداف للحوثيين بين إسرائيل والتحالف الدولي
وقالت القناة 14 الإسرائيلية ان الهجوم في اليمن تم في أوقات متقاربة وفي مناطق مختلفة وعلى أهداف متعددة
وأكدت القناة 12 الإسرائيليةان أكثر من 20 هجوما استهدفت صنعاء والحديدة.