عاجل.. إسرائيل والتحالف الدولي يشنون اكثر من 20 غارة على مستودعات للصواريخ الباليستية والمسيرات الحوثية في اليمن عاجل: لأول مرة عدوان مشترك يستهدف صنعاء وعمران والحديدة بنحو 30 غارة ''المواقع المستهدفة'' معلومات عن رئيس لبنان الجديد.. من هو؟ محافظة أرخبيل سقطرى تشهد اللقاء الأول للقيادات النسوية في المحافظة وزير الأوقاف والإرشاد يوقع في القاهرة بروتوكول تعاون مع الأزهر الشريف أمريكا تحترق ...تقديرات أولية: خسائر حرائق لوس أنجليس تصل إلى 57 مليار دولار مليشيات الحوثي تقصف منازل المواطنين بالدبابات والطائرات المسيرة بمحافظة البيضاء... عاجل د خالد بن شطيف يبحث مع وكيل وزارة الخارجية العُماني سبل تعزيز العلاقات الثنائية برشلونة ينتظر ريال مدريد أو مايوركا في نهائي كأس السوبر الأسباني الرئيس الـ 14 للبنان يؤدي اليمين الدستورية
شهدت صنعاء وعمران والحديدة عصر اليوم الجمعة غارات متزامنة في هجوم مشترك لإسرائيل وامريكا وبريطانيا هو الأول.
وقالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلية: ''للمرة الأولى تنفيذ هجوم مشترك في اليمن ضد أهداف الحوثيين بين إسرائيل والتحالف الدولي''.
الغارات الجوية على صنعاء عصر اليوم استهدفت محطة كهرباء حزيز ومحيط ميدان السبعين ومعسكر ضبوة.
وقبل الغارات الاسرائيلية على صنعاء والحديدة، شن الطيران الامريكي 12 غارة في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال اليمن.
والى الحديدة حيث استهدف العدوان موانئ الحديدة ورأس عيسى بعدة غارات.
ووصل عدد الغارات مع اعلان اسرائيل انتهاء الهجوم الى نحو 30 غارة على صنعاء والحديدة وعمران.
وقال الاحتلال انه بدأ هجوم اليوم بعد ضربات نفذها التحالف الدولي الذي تقوده امريكا.
لكن موقع اكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي كبير قوله ات الهجمات التي وقعت في اليمن ليست عملية أمريكية بريطانية إسرائيلية مشتركة
واضاف: ''كان هناك تنسيق تكتيكي لتجنب الاشتباك لكن كل طرف هاجم أهدافا مختلفة''.