عاجل: لأول مرة عدوان مشترك يستهدف صنعاء وعمران والحديدة بنحو 30 غارة ''المواقع المستهدفة''

الجمعة 10 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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شهدت صنعاء وعمران والحديدة عصر اليوم الجمعة غارات متزامنة في هجوم مشترك لإسرائيل وامريكا وبريطانيا هو الأول.

وقالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلية: ''للمرة الأولى تنفيذ هجوم مشترك في اليمن ضد أهداف الحوثيين بين إسرائيل والتحالف الدولي''.

الغارات الجوية على صنعاء عصر اليوم استهدفت محطة كهرباء حزيز ومحيط ميدان السبعين ومعسكر ضبوة.

وقبل الغارات الاسرائيلية على صنعاء والحديدة، شن الطيران الامريكي 12 غارة في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال اليمن.

والى الحديدة حيث استهدف العدوان موانئ الحديدة ورأس عيسى بعدة غارات.

ووصل عدد الغارات مع اعلان اسرائيل انتهاء الهجوم الى نحو 30 غارة على صنعاء والحديدة وعمران.

وقال الاحتلال انه بدأ هجوم اليوم بعد ضربات نفذها التحالف الدولي الذي تقوده امريكا.

لكن موقع اكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي كبير قوله ات الهجمات التي وقعت في اليمن ليست عملية أمريكية بريطانية إسرائيلية مشتركة

واضاف: ''كان هناك تنسيق تكتيكي لتجنب الاشتباك لكن كل طرف هاجم أهدافا مختلفة''.