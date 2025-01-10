معلومات عن رئيس لبنان الجديد.. من هو؟

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انتخب البرلمان اللبناني، في جلسة يوم الخميس 9 كانون الثاني/ يناير 2025، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد بأغلبية 99 صوتاً.
فمن هو العماد جوزيف عون؟
وُلد عون، في 10 كانون الثاني/ يناير 1964، في بلدة سن الفيل في محافظة جبل لبنان.
-لديه شهادة في العلوم السياسية، اختصاص شؤون دولية، بالإضافة إلى شهادة جامعية في العلوم العسكرية.
-يشغل منصب القائد العام للجيش اللبناني منذ عام 2017.
-يأتي انتخابه بعد مرور أكثر من 26 شهراً على انتهاء ولاية سلفه الرئيس السابق ميشال عون، في تشرين الأول/ أكتوبر 2022.
-بات عون، الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية، علماً أن انتخابه يتطلّب تعديلاً دستورياً كونه يشغل منصباً رسمياً في البلاد كرئيس للجيش.
-متزوج من نعمت نعمة، خبيرة البروتوكول والعلاقات العامة، ولديهما ولدان؛ نور وخليل.
-من المسيحيين الموارنة الذين يستأثرون بمنصب رئيس الجمهورية، وفق نظام المحاصصة الطائفي في البلاد.
-تنتظره ملفات ساخنة عدة في مقدمتها توحيد الصف داخلياً، وإعادة الإعمار، والعلاقات الخارجية.
-يتمتّع باحترام وتقدير واسعين في الجيش اللبناني ولدى مؤسسات الدولة كونه حافظ على حياد الجيش في بيئة سياسية معقّدة.
-لديه العديد من الخصوم، في مقدمتهم رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، الذي كانت لديه أطماع في رئاسة لبنان.