محافظة أرخبيل سقطرى تشهد اللقاء الأول للقيادات النسوية في المحافظة

الخميس 09 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

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عُقد مساء اليوم بمحافظة أرخبيل سقطرى اللقاء الأول بالقيادات النسوية في المحافظة برعاية محافظ سقطرى السابق الأستاذ رمزي محروس.

وفي اللقاء الذي حضره وكيل محافظة أرخبيل سقطرى الدكتور عيسى مسلم، رحّب الأستاذ رمزي محروس بالحاضرات مشيرًا إلى دور المرأة في صنع التغيير في المجتمع. وأضاف محروس أن بناء الوطن لا يقتصر على فئة أو جنس بعينه.

وأشار محروس إلى أن بناء المجتمع واجب الجميع، ولا بد من إشراك جميع فئات المجتمع في النهوض بمحافظتهم بمختلف شرائحهم وأطيافهم ومكوناتهم السياسية. وأضاف أنه لا بد من تقديم المصلحة العامة على جميع الحسابات والمصالح الشخصية، وجعل خدمة المحافظة وتنميتها أولى أولويات الجميع.

وأشار محروس إلى خارطة الحل التي يتم التفاوض عليها على مستوى دولي لحل الأزمة اليمنية، وشدد على ضرورة إشراك مختلف أطياف ومكونات الشعب في قيادة محافظتهم في المرحلة القادمة.

من جانبهم، ناشد الحاضرون القيادات السياسية ومجلس القيادة الرئاسي إلى ضرورة أن تنال سقطرى حقها في التمثيل العادل على مستوى إداري وسياسي.