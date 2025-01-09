مليشيات الحوثي تقصف منازل المواطنين بالدبابات والطائرات المسيرة بمحافظة البيضاء... عاجل

الخميس 09 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 269

شنت مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا هجوما واسعا على منطقة حنكة آل مسعود بمديرية القريشية التابعة لقيفة برداع، محافظة البيضاء ظهر اليوم الخميس بعد خمسة أيام من فرض حصار خانق على السكان خلال تواجد وساطة قبلية كانت تبذل جهودا لاحتواء التوتر بين رجال القبائل ومليشيات الحوثيين الإرهابية. واستخدمت المليشيات الحوثية في قصف منازل المواطنين الدبابات والطائرات المسيرة.

وأفادت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" عن مقتل مواطن وإصابة إثنين أخرين قبيلة ال مسعود في الهجوم الذي شنته مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا على قرى آل مسعود ، كما أن المليشيات منعت خروج المصابين من القبيلة لتلقي العلاج رغم محاولات من قبل لجنة الوساطة القبيلة.

وأضافت المصادر بفشل لجنة الوساطة القبلية التي جمعت قيادات في مليشيات الحوثيين ومشائخ ووجهاء قبيلة آل مسعود لعدم وصولهم الى حل بعد المفاوضات المكثفة لحل النزاع بين المليشيات الإرهابية وقبيلة آل مسعود ، لتقوم مليشيات الحوثيين الإرهابية بعد ذلك بشن هجوم على المنطقة وتشتبك مع أهالي قبيلة آل مسعود.

أتت هذه الاشتباكات بعد قدوم حملة عسكرية معززة بدبابات وعربات من مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا منذ خمسة أيام إلى مديرية القريشية وفرضت حصارا خانقا على قرية "حنكة آل مسعود" في قيفة رداع بحجة البحث عن مطلوبين مما تسبب في احتكاكات مع قبائل المنطقة واشتباكات خفيفة تم احتوائها وإيقافها بوساطة قبلية حينها لتعود المليشيات الحوثية اليوم بشن هجوما واسع بعد فشل جهود لجنة الوساطة القبيلة.

يأتي هذا التصعيد ليعكس السياسة العدائية لمليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا تجاه القبائل حيث تستمر في استخدام القوة العسكرية لتصفية الحسابات وفرض السيطرة دون اعتبار لأي جهود تسوية أو احترام لحرمة السكان المدنيين.