د خالد بن شطيف يبحث مع وكيل وزارة الخارجية العُماني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الخميس 09 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 87

بحث سفير اليمن لدى سلطنة عمان، الدكتور خالد بن شطيف، اليوم، مع وكيل وزارة الخارجية العُماني للشؤون السياسية، الشيخ خليفة بن علي الحارثي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات.

كما ناقش الجانبان، المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية.

وأشاد السفير بن شطيف، بالجهود العُمانية المبذولة لتحقيق السلام الدائم في اليمن.

من جانبه، اكد وكيل وزارة الخارجية العُماني، موقف بلاده الثابت والداعم لجهود عملية السلام في اليمن بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين تحت رعاية الأمم المتحدة بما يحقق لليمنيين أمنهم واستقرارهم وسيادة ووحدة أراضيهم.