د خالد بن شطيف يبحث مع وكيل وزارة الخارجية العُماني سبل تعزيز العلاقات الثنائية برشلونة ينتظر ريال مدريد أو مايوركا في نهائي كأس السوبر الأسباني الرئيس الـ 14 للبنان يؤدي اليمين الدستورية عدن.. الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة المشرفة على استلام طلبات الترشح لعضوية هيئة مكافحة الفساد ضربة جديدة لحزب الله.. انتخاب قائد الجيش رئيسًا جديداً للبنان المبعوث الأممي يغادر صنعاء ويصدر بياناً انشائيًا دون تحقيق أي نتائج ملموسة.. ماذا قال؟ إسرائيل تنشر خريطة و تضم أراضي عربية والسعودية تعلن الرد العلامات المبكرة لسرطان الجهاز الهضمي علاجات انسداد الأذن يمكنك تجربتها في المنزل خلال 10 دقائق.. زلزالان جديدان يضربان منطقتين فى إثيوبيا
بحث سفير اليمن لدى سلطنة عمان، الدكتور خالد بن شطيف، اليوم، مع وكيل وزارة الخارجية العُماني للشؤون السياسية، الشيخ خليفة بن علي الحارثي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات.
كما ناقش الجانبان، المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية.
وأشاد السفير بن شطيف، بالجهود العُمانية المبذولة لتحقيق السلام الدائم في اليمن.
من جانبه، اكد وكيل وزارة الخارجية العُماني، موقف بلاده الثابت والداعم لجهود عملية السلام في اليمن بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين تحت رعاية الأمم المتحدة بما يحقق لليمنيين أمنهم واستقرارهم وسيادة ووحدة أراضيهم.