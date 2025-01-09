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برشلونة ينتظر ريال مدريد أو مايوركا في نهائي كأس السوبر الأسباني

الخميس 09 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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تأهل فريق برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدفين نظيفيين في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية في النصف النهائي، امس.

وسجل هدفي المباراة كل من جافي في الدقيقة 17 ولامين يامال في الدقيقة 52 .

وسيواجه برشلونة في النهائي يوم الأحد المقبل، الفائز من مباراة ريال مدريد وريال مايوركا والتي ستقام اليوم الخميس.

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