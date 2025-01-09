الرئيس الـ 14 للبنان يؤدي اليمين الدستورية

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أدى قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، أمام مجلس النواب (البرلمان)، اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية.
وكان مجلس النواب انتخب اليوم، عون رئيسًا للجمهورية بعد أكثر من عامين من شغور المنصب بموافقة 99 نائبا.
جاء ذلك في جلسة مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية بحضور سفراء اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة الملف الرئاسي وعدد من الدبلوماسيين.
وانتهت عملية فرز الأصوات للدورة الثانية لانتخاب الرئيس بحصول عون على 99 صوتا فيما توزعت بقية الأصوات على تسعة أصوات بيضاء و12 صوتا للسيادة والدستور وصوتين للمرشح شبلي الملاط وخمس أوراق ملغاة.
وقال جوزيف عون بعد انتخابه: ''عهدي أن نمارس سياسة الحياد الإيجابي وألا نصدر لدول الخليج والمشرق سوى أفضل ما لدينا''.