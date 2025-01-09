ضربة جديدة لحزب الله.. قائد الجيش رئيسًا جديداً للبنان

الخميس 09 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- رويترز

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نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر سياسية وصفتها بـ"الكبيرة" أن البرلمان اللبناني يبدو جاهزًا لانتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للبلاد اليوم الخميس، مما سينهي شغورًا رئاسيًا مستمرًا منذ عام 2022 ويعكس تراجع نفوذ جماعة حزب الله.

وقال أحد السياسيين اللبنانيين إن الاتصالات الغربية والعربية مع القوى اللبنانية تكثفت يوم الأربعاء بهدف ضمان انتخاب عون، الذي تقول مصادر سياسية لبنانية إنه يحظى بموافقة الولايات المتحدة.

وتعززت فيما يبدو فرص قائد الجيش في وقت متأخر من مساء الأربعاء مع سحب مرشح حزب الله المفضل سليمان فرنجية ترشيحه وإعلان دعمه لقائد الجيش، ومعه عدد متزايد من النواب الآخرين، وفقًا لرويترز.

ورغم التحفظات التي لطالما أبدتها جماعة حزب الله وحركة أمل بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن ترشيح عون وسط تمسكهما بفرنجية، قالت المصادر الثلاثة إن عددًا كافيًا من النواب الشيعة سينتخبونه لضمان حصوله على 86 صوتًا يحتاجها للفوز.