علاجات انسداد الأذن يمكنك تجربتها في المنزل

الخميس 09 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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انسداد الأذن لأي سبب من أشهر المشكلات المزعجة التي يمكن أن تستمر لفترة من الوقت، ويعاني منها الكثيرون، وهناك عدة طرق ومحاولات يمكنك تجربتها للتخلص من هذه المشكلة، ومنها بعض التمارين والمناورات، تعرف عليها في هذا المقال.

تمارين انسداد الأذن يمكنك تجربة هذه الطرق في المنزل لمحاولة التخلص من انسداد الأذن:

1. البلع ومضغ العلكة يساعد البلع على تحريك العضلات تلقائيًا لفتح قناة استاكيوس التي تربط الأذن الوسطى بالجزء الخلفي من الأنف، حيث يساعد فتح هذه القناة على معادلة الضغط بالأذن الوسطى، والشعور بالتخلص من انسداد الأذن، وأيضًا يساعد مضغ العلكة أو مص الحلوى الصلبة على تعزيز إفراز اللعاب وزيادة البلع، كما أن حركة المضغ في حد ذاتها تساعد على فتح قناة استاكيوس.

2. التثاؤب يساعد التثاؤب على فتح قناة استاكيوس، لذلك ننصح بالتثاؤب كل عدة دقائق عند انسداد الأذن، حتى الشعور بصوت فرقعة تشير للتخلص من انسداد الأذن.

3. مناورة فالسالفا في حالة عدم نجاح البلع والتثاؤب في التخلص من انسداد الأذن، يمكن تجربة مناورة فالسالفا، التي تعتمد على أخذ نفس عميق مع سد فتحتي الأنف باستخدام الأصابع وإغلاق الفم، مع محاولة إخراج الهواء من الأنف بلطف، ولابد من التنويه بالحذر أثناء أداء هذه الحركة، لأنها تحمل خطرًا محدودًا لتمزق طبلة الأذن.

. مناورة توينبي تعتمد هذه الحركة على سد فتحتي الأنف باستخدام الأصابع وإغلاق الفم أثناء بلع كوب من الماء على سبيل المثال.

وبعد الإجابة عن سؤال ما هي أفضل تمارين انسداد الأذن، في حالة عدم نجاح هذه العلاجات المنزلية في التخلص من انسداد الأذن، لابد من سرعة التوجه للطبيب، لتشخيص سبب انسداد الأذن ووصف العلاج المناسب اقرأ المزيد