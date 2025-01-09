خلال 10 دقائق.. زلزالان جديدان يضربان منطقتين فى إثيوبيا

الخميس 09 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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ضرب زلزالان عنيفان مناطق في اثيوبيا في وقت متقارب ليل الأربعاء إلى الخميس.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية ، وقع الزلزال الأول بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر على بعد 23 كيلومترا شمال آواش، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

بعدها بنحو 10 دقائق، وقع زلزال آخر بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مدينة متاهارا، على عمق مماثل قدره 10 كيلومترات.

وبحسب موقع العربية، لم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية