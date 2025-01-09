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غارات أميركية و بريطانية جديدة على 3 محافظات يمنية

الخميس 09 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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 أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين ، صباح اليوم الخميس، بتعرض ثلاث محافظات يمنية لغارات أميركية - بريطانية.

وذكرت قناة المسيرة عبر حسابها على منصة «إكس» أن غارتين استهدفتا منطقة جربان بمحافظة صنعاء، بينما استهدفت غارة أخرى مديرية اللحية بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وأشارت إلى تعرض مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمالي اليمن لثلاث غارات.

ولم تشر القناة إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء تلك الغارات

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