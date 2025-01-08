توكل كرمان: قرار لبنان تسليم القرضاوي إلى الامارات إرهاب دولي وفضيحة أخلاقية

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - خاص

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في أول تعليق على قرار الحكومة اللبنانية تسليم الناشط عبدالرحمن القرضاوي الى الامارات بسبب رأي شخصي عبر عنه قبل أيام .

قالت الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان ان " أرخص حكومة في عالم المزاد السياسي تسلم الشاعر المكافح في سبيل الحرية عبد الرحمن يوسف القرضاوي، إلى دولة الإمارات.

وأضافت كرمان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

ان عبد الرحمن يوسف القرضاوي مناضل جسور، كلمته أقوى منكم، ويوماً ما ستدفع الحكومتان ثمناً باهظاً لهذا الإرهاب والبلطجة الدولية وفجر الشعوب دائمٌ بلا نهاية.

ووصفت توكل كرمان قرار تسليم الناشط عبدالرحمن القرضاوي إلى الامارات بأنه ارهاب دولي وفضيحة أخلاقية وقعت فيها كلتا الحكومتين اللبنانية والإماراتية.

وشددت كرمان على أن القرار همجية وبلطجة تدينها وترفضها بقدر ما تجل جسارة عبدالرحمن عبدالرحمن القرضاوي وكفاحه في سبيل الحرية.