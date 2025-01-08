صدور عدد جديد من مجلة البحر الأحمر .. دراسات وتحليلات سياسية عميقة

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - خاص

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صدر عن مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية العدد الرابع من مجلة البحر الأحمر، ويأتي هذا العدد في 68 صفحة متضمناً دراسات وتحليلات ومقالات سياسية حول بعض أبرز القضايا السياسية والأمنية في المنطقة.

تضمن هذا الاصدار العديد من المواضيع والمحاور المهمة منها:

-دراسة سياسية أمنية عن الاختراق الإسرائيلي لايران وحزب الله.

-انهيار الأذرع الإيرانية في لبنان وسوريا، والهزيمة الكبرى للنظام الإيراني في سوريا.

-نتنياهو مجرم.. فار من وجه العدالة.

-بشار في دور اسكوبار.

-المتفق والمختلف بين سوريا واليمن.. متى تعود صنعاء كما عادت دمشق؟!

-دور الدبلوماسية السعودية بشان غزة.

-أولويات الحكومة اليمنية في ضوء المتغيرات في الادارة الأمريكية..بعد فوز ترامب.

-إلى أبناء اليمن.

-تكريم كويتي لمشروع مسام على جهوده الانسانية في اليمن، وإحصائية لجهود مسام الرائدة انسانيا في نزع الالغام والذخيرة الغير منفجرة للعام 2024.

-قراءة سياسية حول (فعالية المخا..محطة مفصلية في لحظة سياسية فارقة من اجل توحيد الصفوف..واستعادة الدولة)

العدد متاح بنسخة PDF عبر الرابط الإلكتروني لموقع المجلة ، ليكون احد المراجع والمصادر للباحثين والمهتمين بالشأن السياسي في اليمن والمنطقة.