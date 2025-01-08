الإماراتية تضخ 20 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا الأمريكية قبيل ايام من تسلم ترامب الرئاسة

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - الأناضول

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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، استثمار شركة داماك العقارية الإماراتية 20 مليار دولار في قطاع تكنولوجيا البيانات والذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده ترامب مع مالك الشركة الإماراتي حسين سجواني، في منتجع "مار إيه لاغو" يملكه ترامب بولاية فلوريدا، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ويملك سجواني شركة داماك العقارية، وهي شركة تطوير عقاري مقرها دبي.

وقال ترامب: "أعلن استثمار شركة داماك 20 مليار دولار على الأقل (..) لدعم مراكز البيانات الجديدة لتساهم في مواكبة أمريكا للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".

وأوضح أن الاستثمارات تشمل ولايات تكساس وأريزونا وأوكلاهوما ولويزيانا وأوهايو وإلينوي وميشيغان وإنديانا.

بدوره، قال سجواني في المؤتمر الصحفي: "لقد كانت أخبارا مذهلة بالنسبة لي ولعائلتي عندما انتُخب (ترامب) في نوفمبر (تشرين الثاني 2024). لقد انتظرنا 4 سنوات لزيادة استثماراتنا في الولايات المتحدة بشكل كبير".

وأضاف: "نخطط لاستثمار 20 مليار دولار وأكثر من ذلك إذا سمح لنا السوق".

وعلى منصة "إكس" قال سجواني: "يشكل اليوم علامة فارقة في تاريخ شركة داماك، مع إعلاننا عن استثمارات ضخمة في قطاع مراكز البيانات في الولايات المتحدة بقيمة 20 مليار دولار".

وأوضح أن ذلك الاستثمار "يؤكد التزامنا الراسخ بدعم النمو العالمي وتعزيز الشراكات الدولية".

وتابع: "كان من دواعي فخرنا أن نعلن عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع فخامة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حيث نتطلع قدماً إلى تحقيق المزيد من النجاح والنمو خلال المرحلة المقبلة".

وأكد أن هذا التعاون "يجسد ثقتنا الكبيرة بالسوق الأمريكية، ونحن على يقين بأننا سنقدم قيمة إضافية من خلال هذه الاستثمارات".

ويعد مجال الذكاء الاصطناعي من المجالات الاستثمارية الواعدة خلال السنوات المقبلة