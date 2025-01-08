الحوثيون يمنعون استيراد الدقيق عبر ميناء الحديدة .. لهذه الأسباب

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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اعلنت المليشيات الحوثية في اليمن انها قررت منع استيراد مادة الدقيق عبر ميناء الحديدة غرب اليمن.

جاء ذلك في تعميم صادر عن وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.

ووجه التعميم الشركات الملاحية بمنع استيراد مادة الدقيق، وإبلاغ تجار ومستوردي الدقيق بعملية المنع.

وبرر التعميم هذا الإجراء بهدف “حماية المنتجات الوطنية”، في الوقت الذي لا توجد بدايل حقيقة لتغطية احتياجات السوق المحلية، وهو الأمر الذي من شأنه رفع أسعار الدقيق وخلق أزمة جديدة بمناطق سيطرة الحوثيين.

وتوقع مراقبون ان المليشيات الحوثية تسعى لانعاش السوق السوداء لتجارة الدقيق، على غرار ما اخدثوه في الأسواق السوداء لتجارة المشتقات النفطية.