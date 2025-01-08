خلافات عاصفة بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان حول أحداث 7 أكتوبر الحوثيون يمنعون استيراد الدقيق عبر ميناء الحديدة .. لهذه الأسباب طائرة مسيرة حوثية تفشل في مهمتها بمأرب والجيش الوطني يسيطر عليها تعز.. وقفة احتجاجية للمطالبة في ضبط المتهم بقضية الشرعبي اليمن تشارك في أعمال مؤتمر الألكسو الـ١٤ لوزراء التربية والتعليم العرب ووزيرة التعليم القطرية تستشهد بأبيات الشاعر عبدالله البردوني تفاصيل توجيه حكومي بإيقاف التعاقد مع الأطباء الأجانب في اليمن الإعلان رسميًا عن تشغيل مطار دولي في اليمن تقرير: أكثر من 15 ألف شخص في اليمن أجبروا على النزوح خلال ديسمبر ضربات أمريكية جديدة على اليمن ''المواقع المستهدفة'' الاتحاد والقادسية إلى نصف نهائي كأس الملك بالسعودية
اعلنت المليشيات الحوثية في اليمن انها قررت منع استيراد مادة الدقيق عبر ميناء الحديدة غرب اليمن.
جاء ذلك في تعميم صادر عن وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.
ووجه التعميم الشركات الملاحية بمنع استيراد مادة الدقيق، وإبلاغ تجار ومستوردي الدقيق بعملية المنع.
وبرر التعميم هذا الإجراء بهدف “حماية المنتجات الوطنية”، في الوقت الذي لا توجد بدايل حقيقة لتغطية احتياجات السوق المحلية، وهو الأمر الذي من شأنه رفع أسعار الدقيق وخلق أزمة جديدة بمناطق سيطرة الحوثيين.
وتوقع مراقبون ان المليشيات الحوثية تسعى لانعاش السوق السوداء لتجارة الدقيق، على غرار ما اخدثوه في الأسواق السوداء لتجارة المشتقات النفطية.