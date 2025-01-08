طائرة مسيرة حوثية تفشل في مهمتها بمأرب والجيش الوطني يسيطر عليها

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أعلنت قوات الجيش الوطني اليوم الأربعاء، اسقاط طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية بمحافظة مأرب "شمال شرق صنعاء".
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيّرة هجومية أطلقتها جماعة الحوثي مواقع عسكرية شمالي غرب محافظة مأرب.
وبين الفينة والأخرى تسقط قوات الجيش طائرات مسيرة تابعة للحوثيين، حيث كثفت من استخدامها في جبهات القتال بالتزامن مع الهدنة الأممية في البلاد منذ ابريل 2022م.
وقبل يومين أكد الجيش رصده تحركات للحوثيين في جبهات جنوب وغرب محافظة مأرب، في الوقت الذي أكد رده على مصادر نيران تعرضت لها مواقع الجيش من قبل جماعة الحوثي