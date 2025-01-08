تعز.. وقفة احتجاجية للمطالبة في ضبط المتهم بقضية الشرعبي

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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نظمت أسرة الحاج سيف محمود الشرعبي وعشرات المواطنين اليوم الأربعاء 8 يناير وقفة احتجاجية أمام مقر مبنى السلطة المحلية وسط مدينة تعز.

وفي بيان الأسرة طالبت في سرعة إلقاء القبض على المتهم وليد شلعة المتهم في قضية مقتل والدهم سيف الشرعبي الذي قُتل في 30 ديسمبر من العام المنصرم.

وجدد البيان الذي وصل مأرب برس نسخة منه "مطالبة السلطة المحلية وقيادة المحور والقيادة الأمنية في تعز سرعة إلقاء القبض على القاتل وليد شلعة ومحاكمته بشكل عادل.

وأشار البيان إلى ضرورة الشفافية من قبل السلطات في الإجراءات القانونية المتبعة لإحقاق العدالة، واطلاع الجمهور على تطورات القضية.

وأكد البيان أن القضية ستظل في صميم اهتمام الجميع، وسنستمر في متابعة مجريات التحقيقات حتى ضمان تحقيق العدالة لكل من يطلبها.

وأضاف البيان على الجهات الأمنية ضرورة التحرك العاجل وتحركات فعلية لضمان عدم استمرار مسلسل الإفلات من العقاب، والذي يشكل تهديدًا واضحًا للمجتمع بأسرّه.

وحذر بيان الأسرة من التقاعس والتستر والإهمال الذي يمنح القتلة حرية التجوال بلا رادع قانوني، ومحاسبتهم في أسرع وقت ما يمكن.

تأتي هذه الوقفة بعد أن قوبلت بسخط وغضب شعبي كبير، وبخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي حيث نظمت حملة تضامن مع أسرة الشرعبي بعد 8 أيام من مقتله على يد المدعو وليد شلعة.