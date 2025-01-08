اليمن تشارك في أعمال مؤتمر الألكسو الـ١٤ لوزراء التربية والتعليم العرب  ووزيرة التعليم القطرية تستشهد بأبيات الشاعر عبدالله البردوني

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 145

شارك اليمن في أعمال المؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، الذي تنظّمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر الشقيقة، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم خلال الفترة من 5 – 7 يناير الجاري، تحت شعار"التعليم الشامل وتمكين المعلّمين: رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي"، بوفد ترأسه وزير التربية والتعليم طارق العكبري.

ويناقش المؤتمر عدة من الموضوعات أبرزها سبل توفير التعليم الشامل والمستدام للجميع، وتحقيق العدالة في الوصول إلى فرص تعليمية عالية الجودة، مع التركيز على دمج ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى التحوّل الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز التعليم وتطويره، ودعم البحث والابتكار فيه. كما يتناول المؤتمر تمكين المعلمين وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العملية التعليمية.

وعلى هامش المشاركة، بحث وزير التربية والتعليم، مع وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر الشقيقة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال التعليمي بين البلدين.

وتطرق اللقاء الى المنح التعليمية، ومواصلة التعاون ما بين اللجنة الوطنية اليمنية والقطرية، إضافة للقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تقدمت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر الشقيقة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر بالشكر للسفير اليمني بدولة قطر راجح بادي حيث دونت عل منصتها بتويتر قائلة "ولا يفوتني شكر سعادة سفير اليمن على إهدائي ديوان الشاعر اليمني الكبير عبدالله البردوني وقد أخذ مني وعدا أن أستشهد يوما ببعض أبياته وها أنا ذا أوفي بالوعد:

بلقيس يا أم الحضارة أشرقي

من شرفة الأمس البعيد وكبري

ها نحن نبني فوق هامة مأرب

وطنا ونبني ألف صرح مرمري

ونشيد في وطن العروبة وحدة

فوق الثريا خلف أفق المشتري

هي وحدة العرب الأباة تسنمت

في ربوة التاريخ .. أرفع منبر ِ

حضر اللقاء من الجانب اليمني سفير اليمن في الدوحة راجح بادي والأمين العام للجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتورة حفيظة صالح الشيخ، ومدير عام صيانة المباني المدرسية المهندس محمد محروس.