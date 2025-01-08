تفاصيل توجيه حكومي بإيقاف التعاقد مع الأطباء الأجانب في اليمن

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وجه وزير الصحة في اليمن ايقاف التعاقد مع الأطباء الأجانب واعطاء الاولوية للكادر المحلي.
وفي التفاصيل عقدت لجنة الكادر الأجنبي العامل بالقطاع الصحي، اجتماع لها، يوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الصحة العامة والسكان، رئيس اللجنة الدكتور، قاسم بحيبح.
ووقفت اللجنة، أمام عدد من الموضوعات المتصلة بعمل الكوادر الطبية الأجنبية في المؤسسات الصحية في عموم المحافظات، وامكانية الاستفادة المثلى منها..مؤكدة على ضرورة استكمال قاعدة بيانات متكاملة عن الكادر الأجنبي من حيث المتوفر والاحتياج والتوزيع.
واستعرضت اللجنة، الالتزامات المالية المتأخرة، ووضع التدابير اللازمة لحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة بذلك.
وحث وزير الصحة، أعضاء اللجنة على العمل التكاملي، والتنسيقي مع الوزارات الاخرى والمحافظات..موجها بايقاف التعاقد مؤقتاً مع الأطباء الأجانب حتى إنهاء الالتزامات الراهنة للموجودين، ووضع المعالجات اللازمة لهم واعطاء الاولوية للكادر المحلي.