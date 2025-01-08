الإعلان رسميًا عن تشغيل مطار دولي في اليمن

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الاربعاء تشغيل مطار عتق الدولي في محافظة شبوة رسميا لاستقبال وترحيل الرحلات الجوية، ابتداءا من اليوم الموافق 8 / 1 / 2025م من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساءا.
وأكدت هيئة الطيران المدني في تعميم صادر عنها، لجميع شركات الطيران والمنظمات الدولية التي تشغل رحلاتها في الجمهورية اليمنية، بأن مطار عتق الدولي بكامل الجاهزية الفنية والإدارية، وأنه سيتم لاحقا جدولة الرحلات الجوية من وإلى مطار عتق، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران وشركة الخطوط الجوية اليمنية .. محددة الرمز الدولي للمطار والمعتمد من منظمة الطيران المدني الدولي بـ OYAT.
وأوضحت الهيئة، أن الإعلان عن فتح وتشغيل مطار عتق الدولي يأتي بعد استكمال كافة التجهيزات في المطار، تحت إشراف ومتابعة وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني وإدارتها الفنية المختصة، وبجهود وتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة وإدارة مطار عتق.