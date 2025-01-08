تقرير: أكثر من 15 ألف شخص في اليمن أجبروا على النزوح خلال ديسمبر

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشف تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن أكثر من 15 ألف شخص في اليمن، أجبروا على النزوح، خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأكد التقرير أن النزاعات والفيضانات خلفت أثرا مأساويا على حياة السكان، مما أجبر الآلاف على ترك منازلهم؛ بحثا عن الأمان.

وأوضح أن غالبية النازحين، الذين يمثلون نحو 84.5% من إجمالي الحالات، هربوا من الكوارث المناخية؛ مثل الفيضانات والأعاصير وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن النزاع المسلح تسبب في نزوح النسبة المتبقية.

ولفت التقرير الى أن اليمن يشهد أوضاعاً إنسانية متفاقمة.