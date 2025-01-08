تقرير: أكثر من 15 ألف شخص في اليمن أجبروا على النزوح خلال ديسمبر ضربات أمريكية جديدة على اليمن ''المواقع المستهدفة'' الاتحاد والقادسية إلى نصف نهائي كأس الملك بالسعودية مونت كارلو: استعداد لشن عدوان خامس على اليمن وواشنطن طلبت من تل أبيب عدم ضرب الموانئ ومحطات الكهرباء حلف قبائل حضرموت والسلطة المحلية يعلنان موقفهما من خطة المجلس الرئاسي لتسوية الوضع بالمحافظة قصة ابن الشيخ القرضاوي الذي قررت لبنان تسليمه للإمارات بسبب مدفأة.. مأساة تٌصيب أسرة يمنية في السعودية والضحايا 10 بين وفيات ومصابين ثاني دولة بعد ألمانيا.. تعلن رفع العقوبات سريعاً عن سوريا آبل تطلق أول تحديث لها في عام 2025 زلزال عنيف بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا
كشف تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن أكثر من 15 ألف شخص في اليمن، أجبروا على النزوح، خلال شهر ديسمبر الماضي.
وأكد التقرير أن النزاعات والفيضانات خلفت أثرا مأساويا على حياة السكان، مما أجبر الآلاف على ترك منازلهم؛ بحثا عن الأمان.
وأوضح أن غالبية النازحين، الذين يمثلون نحو 84.5% من إجمالي الحالات، هربوا من الكوارث المناخية؛ مثل الفيضانات والأعاصير وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن النزاع المسلح تسبب في نزوح النسبة المتبقية.
ولفت التقرير الى أن اليمن يشهد أوضاعاً إنسانية متفاقمة.