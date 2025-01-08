ضربات أمريكية جديدة على اليمن ''المواقع المستهدفة''

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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اعلنت القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل تنفيذ ضربات وصفتها بالدقيقة استهدفت منشآت تخزين أسلحة تقليدية متطورة تحت الأرض تابعة للحوثيين، وفق بيان.

وقالت ان الضربات جزء من جهود تقويض محاولات تهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية، حد تعبيرها.

واضافت: ''الحوثيون استخدموا هذه المرافق لشن هجمات على سفننا الحربية وأخرى تجارية''.

واعلن الحوثيون أن الطيران الامريكي البريطاني استهدف بـ 5 غارات مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وغارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان بصنعاء.