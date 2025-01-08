الاتحاد والقادسية إلى نصف نهائي كأس الملك بالسعودية

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تأهل فريقا الاتحاد والقادسية إلى نصف نهائي كأس الملك في السعودية، بعد فوزهما علي الهلال والتعاون في ختام مباريات دور الثمانية للبطولة.
وسجل الاتحاد ثلاثة اهداف مقابل هدف في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل منهما سجل هدفي الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين 63 و114، فيما سجل هدفي الهلال كل من سالم الدوسري في الدقيقة 71، والبرازيلي ماركوس ليوناردو في الدقيقة 100.
وتأهل القادسية بعد فوزه على التعاون بثلاثة أهداف دون رد.
وامس الاول تأهل الشباب والرائد لذات الدور.