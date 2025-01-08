مونت كارلو: استعداد لشن عدوان خامس على اليمن وواشنطن طلبت من تل أبيب عدم ضرب الموانئ ومحطات الكهرباء

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نائب قائد القيادة الوسطى الأمريكية بحث مع نائب رئيس الأركان في جيش الإحتلال العمليات ضد الحوثيين.

ولم تتطرق هيئة البث الإسرائيلية إلى أي تفاصيل أخرى حول طبيعة هذه العمليات.

لكن إذاعة مونت كارلو الدولية الفرنسية، أفادت في وقت سابق أن الاحتلال الإسرائيلي يستعد لشن خامس جولة من الغارات على اليمن.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية، أن واشنطن طلبت من تل أبيب، التركيز على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، بدلا من قصف أهداف مدنية كالموانئ ومحطات الكهرباء.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه وبسبب شح المعلومات الاستخباراتية عن المواقع العسكرية الحوثية وكيفية تحركات قادة الجماعة، فإن إسرائيل تدرس إرسال سلاح البحرية إلى قبالة اليمن لتوفير قوة نارية سريعة، ونقل قوات كوماندوز إذا لزم الأمر.