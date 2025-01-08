بسبب مدفأة.. مأساة تٌصيب أسرة يمنية في السعودية والضحايا 10 بين وفيات ومصابين

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت السفارة اليمنية في الرياض، وفاة أربعة أشخاص، وإصابة 6 آخرون من أسرة يمنية في حريق اندلع بمنزلهم في حفر الباطن السعودية، أمس الأول.

وقالت السفارة في بيان، إنها وبناء على توجيهات وزير المغتربين وبتكليف من القائم بأعمال السفير، قام السكرتير الأول بالسفارة، محمد الجحيفي، بزيارة تفقدية للاطمئنان على حالة أفراد الأسرة اليمنية المتضررة جراء حادث الحريق المؤسف الذي وقع فجر يوم الاثنين الموافق 6 يناير 2025، في محافظة حفر الباطن.

وأوضح البيان أن الحادث الأليم أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين، بينهم حالات في العناية المركزة، بينما بدأت حالة بقية المصابين بالتحسن وتجاوزوا مرحلة الخطر.

وعبّر البيان عن شكر وتقدير السفارة اليمنية بالرياض للسلطات السعودية ورجال الأمن والكوادر الطبية لجهودهم واهتمامهم بالضحايا، وكذلك لنائب رئيس الجالية اليمنية في حفر الباطن، الأخ محسن أحمد علي هادي، الذي كان حاضرًا منذ اللحظات الأولى للحادث، وواصل متابعة أوضاع الضحايا والتنسيق المستمر مع السفارة.

ونقل السكرتير الأول خلال الزيارة تعازي قيادة وزارة الخارجية والسفارة إلى ذوي الضحايا، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكدت السفارة اليمنية في الرياض استمرار متابعتها لحالة المصابين حتى اكتمال مراحل علاجهم وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية، مؤكدة حرصها الدائم على خدمة ورعاية أبناء الجالية اليمنية في المملكة.

وتحدثت وسائل إعلام سعودية عن اندلاع حريق بسبب مدفأة في منزل عائلة يمنية في محافظة حفر الباطن السعودية، فجر الاثنين، تسبب بوفاة ثلاث بنات ـ واحدة منهن رضيعة ـ وطفل من عائلة واحدة، فيما نُقل ستة آخرون إلى العناية المركزة جراء الحادثة.