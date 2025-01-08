ثاني دولة بعد ألمانيا.. تعلن رفع العقوبات سريعاً عن سوريا آبل تطلق أول تحديث لها في عام 2025 زلزال عنيف بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية بتهمة التمرد مجزرة جديدة ضد النازحين في غزة و عشرات الشهداء بينهم أطفال لاول مرة في تاريخها اعتقالات تضرب الصين: ذعر اقتصادي يعصف بالشركات في مملكة التنين إسرائيل تعلن الحرب على تركيا.. و صحيفة مشهورة تكشف تفاصيل المعركة المليشيات الحوثية تعلن موافقتها التوقيع على خارطة الطريق وسيناريو سوريا يحضر نقاشاتهم مع المبعوث الأممي .. عاجل مواجهات بالأسلحة الثقيلة جنوب اليمن والقوات المشتركة تسحق تسللات المليشيات الحوثية صحفيات بلاقيود: من المخجل أن تخطط دولة لخرق القانون الدولي الإنساني لصالح دول أخرى لتصفية الحسابات
أطلقت شركة آبل أول تحديث برمجي لها في عام 2025 بإصدار تحديث iOS 18.2.1 الذي يركز على إصلاح الأخطاء بنحو أساسي.
وقد جاء هذا التحديث بعد انتهاء عطلة رأس السنة الميلادية مباشرةً.
ويحمل تحديث iOS 18.2.1 رقم 22C161، ويأتي هذا الإصدار بعد أقل من شهر من إصدار تحديث iOS 18.2 في ديسمبر الماضي، وقد تضمن تغييرات ملحوظة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من آبل، مثل ميزة Image Playground لإنشاء الصور، وميزة Genmoji لإنشاء الوجوه التعبيرية، بالإضافة إلى ميزة الذكاء البصري Visual Intelligence لمستخدمي هواتف آيفون 16، ومزايا أخرى.
ولا يُعد تحديث 18.2.1 إصدارًا رئيسيًا يضيف مزايا جديدة، بل هو تحديث صغير نسبيًا يهدف فقط إلى إصلاح الأخطاء، إذ أوضحت آبل في الملاحظات المرفقة أن التحديث يحتوي على إصلاحات برمجية، وتنصح كافة المستخدمين بتثبيته.
وتوفر آبل أيضًا تحديث iPadOS 18.2.1 لأجهزة آيباد، وهو تحديث مشابه للتحديث المُخصص لهواتف آيفون، ولا توجد تحديثات أخرى متوفرة في الوقت الحالي لساعات آبل الذكية أو حواسيب ماك أو أي من أجهزة آبل الأخرى. ويمكن للمستخدمين تثبيت التحديث من خلال فتح الإعدادات، ثم اختيار “عام General”، ثم اختيار “تحديث البرنامج Software Update”.
وإذا كان التحديث متاحًا، يمكن تنزيله، واتباع الإرشادات الظاهرة. ومن المتوقع أن تصدر الشركة خلال الأسبوع الجاري الإصدار الثاني من النسخة التجريبية للمطورين لتحديثي iOS 18.3