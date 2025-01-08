زلزال عنيف بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا

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ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الاربعاء منطقة تقع على بعد 25 كيلومترًا شمال شرق مدينة أواش في إثيوبيا.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع عند التقاء خط العرض 199ر9 درجة شمالًا وخط الطول 236ر40 درجة شرقًا، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
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ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال