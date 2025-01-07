مواجهات بالأسلحة الثقيلة جنوب اليمن والقوات المشتركة تسحق تسللات المليشيات الحوثية صحفيات بلاقيود: من المخجل أن تخطط دولة لخرق القانون الدولي الإنساني لصالح دول أخرى لتصفية الحسابات برلماني يستغرب من عدم ذكر المتورطين بقضايا الفساد ويكشف اسم المسئول السابق الذي يلاحقه القضاء عاجل: بيان رئاسي هام بشأن تطبيع الوضع بمحافظة حضرموت تحديد موعد بطولة كأس آسيا و 3 مدن سعودية تستضيف المباريات صنعاء: الإفراج عن القيادي في حزب المؤتمر الشيخ أمين راجح شاهد.. زلزال مدمر يضرب الصين والحصيلة أكثر من 200 قتيل ومصاب مطار دمشق يستأنف عمله رسميًا صباح اليوم الأمم المتحدة تكشف عن مهمتين جاء من أجلهما المبعوث إلى صنعاء أسماء 11 معتقلاً يمنيًا أعلن البنتاغون الإفراج عنهم ونقلهم من غوانتانامو إلى سلطنة عمان
أحبطت القوات المشتركة مساء اليوم الثلاثاء 2025 محاولة هجوم لمليشيا الحوثي الإرهابية بجبهة طور الباحة حيفان الحدودية شمالي محافظة لحج (جنوبي اليمن)
وقال مصدر عسكري لـ"مأرب برس" إن القوات المشتركة أحبطت هجوم للمليشيات حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في عدة مواقع من الجبهة بما في ذلك الحسيمة والكرب والممشاح مستخدمةً أسلحة ثقيلة ومتوسطة.
وجاءت هذه الاشتباكات إثر تنفيذ مليشيات الحوثي لهجوم فاشل تمكنت القوات المشتركة من التصدي له وكسر الهجوم.
وأضاف المصدر أن المواجهات أسفرت عن مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوث مما يعكس قدرة القوات المشتركة على حماية المناطق المحررة والتصدي لأي اعتداءات.
وتعكس هذه الاشتباكات المستمرة التوترات في المنطقة حيث تواصل مليشيا الحوثي محاولاتها للاعتداء على المواقع العسكرية والمدنية، فيما تظل القوات المشتركة في حالة تأهب دائم للتعامل مع أي تهديدات.
تؤكد هذه الأحداث أهمية التنسيق بين الوحدات العسكرية المختلفة وتعزيز الجهود الرامية إلى تأمين المناطق الحدودية والحفاظ على الاستقرار في محافظة لحج.