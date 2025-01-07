مواجهات بالأسلحة الثقيلة جنوب اليمن والقوات المشتركة تسحق تسللات المليشيات الحوثية

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

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أحبطت القوات المشتركة مساء اليوم الثلاثاء 2025 محاولة هجوم لمليشيا الحوثي الإرهابية بجبهة طور الباحة حيفان الحدودية شمالي محافظة لحج (جنوبي اليمن)

وقال مصدر عسكري لـ"مأرب برس" إن القوات المشتركة أحبطت هجوم للمليشيات حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في عدة مواقع من الجبهة بما في ذلك الحسيمة والكرب والممشاح مستخدمةً أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

وجاءت هذه الاشتباكات إثر تنفيذ مليشيات الحوثي لهجوم فاشل تمكنت القوات المشتركة من التصدي له وكسر الهجوم.

وأضاف المصدر أن المواجهات أسفرت عن مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوث مما يعكس قدرة القوات المشتركة على حماية المناطق المحررة والتصدي لأي اعتداءات.

وتعكس هذه الاشتباكات المستمرة التوترات في المنطقة حيث تواصل مليشيا الحوثي محاولاتها للاعتداء على المواقع العسكرية والمدنية، فيما تظل القوات المشتركة في حالة تأهب دائم للتعامل مع أي تهديدات.

تؤكد هذه الأحداث أهمية التنسيق بين الوحدات العسكرية المختلفة وتعزيز الجهود الرامية إلى تأمين المناطق الحدودية والحفاظ على الاستقرار في محافظة لحج.