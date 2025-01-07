تحديد موعد بطولة كأس آسيا و 3 مدن سعودية تستضيف المباريات

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن النسخة الـ 19 لكأس آسيا في السعودية ستقام خلال الفترة من 7 يناير وحتى 5 فبراير 2027 على 8 ملاعب.
وستنطلق البطولة بإقامة المباراة الافتتاحية من يوم الخميس 7 يناير 2027، فيما تقام المباراة النهائية من البطولة يوم الجمعة 5 فبراير.
وبحسب الاتحاد الآسيوي للعبة، تم اعتماد إقامة البطولة على 8 ملاعب موزعة على 3 مدن مستضيفة، هي الرياض، وجدة، والخبر.
وتأكدت مشاركة 18 منتخباً آسيوياً في البطولة من أصل 24، هي السعودية (البلد المستضيف)، وأستراليا، والعراق، وأوزبكستان، وإيران، وقطر، والإمارات، واليابان، وكوريا الجنوبية، وعمان، وفلسطين، والأردن، والبحرين، والصين، وإندونيسيا، وكوريا الشمالية، والكويت وقيرغيزستان.
أما المقاعد الـ6 المتبقية فيتنافس عليها 24 منتخباً بينها اليمن، في المرحلة النهائية من تصفيات كأس آسيا.