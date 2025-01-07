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صنعاء: الإفراج عن القيادي في حزب المؤتمر الشيخ أمين راجح

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أفرجت جماعة الحوثي اليوم بصنعاء، عن الشيخ "أمين راجح" القيادي في حزب المؤتمر، من أبناء محافظة إب.

وجاء الافراج بعد أربعة أشهر من اختطافه، على خلفية الإحتفال بثورة 26 سبتمبر.

وفي 17 سبتمبر الماضي اختطف الحوثيون، عدد من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام بينهم الشيخ أمين راجح، والاستاذ احمد العشاري، والدكتور سعيد الغليسي، والشيخ علي ثابت حرمل، ونايف النجار وتم اخفائهم قسريا، على خلفية احتفائهم لاحياء العيد الـ (62) لثورة الـ 26 من سبتمبر، كما اختطفوا العشرات من الناشطين والسياسين والمواطنين لذات السبب.

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