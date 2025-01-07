شاهد.. زلزال مدمر يضرب الصين والحصيلة أكثر من 200 قتيل ومصاب

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 172

ارتفعت حصيلة زلزال عنيف، قوته 6.8 درجات هز منطقة التبت في جبال الهيمالايا في جنوب غرب الصين، اليوم الثلاثاء، إلى 95 قتيلا و130 جريحا بحسب السلطات المحلية.

وهز الزلزال العنيف عدة مبانٍ في تينجري وهي مقاطعة صينية، وشعر به سكان نيبال وبوتان والهند المجاورة.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إن الزلزال وقع في الساعة (0105 بتوقيت غرينتش) وكان مركزه في تينجري وهي مقاطعة صينية ريفية تعرف باسم البوابة الشمالية لمنطقة إيفرست، وكان على عمق عشرة كيلومترات.

فيديو 1

فيديو 2

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجة على مقياس ريختر.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور انهيارات مبان تحولت إلى كومة ركام، إضافة إلى تحطم واجهات محلات وتضرر سيارات.

كما بين فيديو آخر رجال الدفاع المدني وهم يحاولون إنقاذ أشخاص من تحت الركام.

وأفادت قرى في تينجري بوقوع اهتزازات قوية أثناء الزلزال، أعقبتها عشرات الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها 4.4 درجات.

ووقع مركز الزلزال على مسافة حوالي 370 كلم إلى جنوب غرب لاسا كبرى مدن التبت، وفق بيانات المركز الوطني للزلازل.

وتتعرض الأجزاء الجنوبية الغربية من الصين ونيبال وشمال الهند لزلازل متكررة ناجمة عن اصطدام الصفيحتين التكتونيتين الهندية والأوراسية.

فقد تسبب زلزال قوي في مقتل نحو 70 ألف شخص بمقاطعة سيتشوان الصينية في 2008.

وفي 2015، هز زلزال قوته 7.8 درجات منطقة قريبة من كاتمندو، مما أودى بحياة نحو تسعة آلاف شخص وتسبب في إصابة الآلاف في أسوأ زلزال تشهده نيبال.