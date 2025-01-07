مطار دمشق يستأنف عمله رسميًا صباح اليوم

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استأنف مطار دمشق الدولي عمله رسميا، صباح الثلاثاء، من خلال تسيير رحلات تابعة لشركات طيران سورية وقطرية.

وأورد التلفزيون السوري أن "مطار دمشق الدولي يستأنف عمله بشكل رسمي صباح اليوم".

وأضاف أنه سيجري تسيير رحلات من وإلى العاصمة دمشق لخطوط طيران "أجنحة الشام" و"السورية للطيران" المحليتين، إضافة إلى الخطوط "القطرية".

والسبت الماضي، أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي أشهد الصليبي، بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتبارا من (الثلاثاء) 7 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا": "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم".

وعام 2012، أوقفت معظم شركات الطيران رحلاتها من وإلى دمشق، على خلفية قمع النظام السوري آنذاك الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير التي اندلعت في 2011​​​​​​​.

وكانت الخطوط الجوية القطرية أولى شركات الطيران بالعالم التي ستسير رحلات تجارية إلى سوريا، حيث أعلنت الخميس استئناف رحلاتها اعتبارا من 7 يناير 2025، بواقع 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير منطقة إدلب (شمال) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية لإدارة المرحلة الانتقالية.