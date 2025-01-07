صنعاء: الإفراج عن القيادي في حزب المؤتمر الشيخ أمين راجح شاهد.. زلزال مدمر يضرب الصين والحصيلة أكثر من 200 قتيل ومصاب مطار دمشق يستأنف عمله رسميًا صباح اليوم الأمم المتحدة تكشف عن مهمتين جاء من أجلهما المبعوث إلى صنعاء أسماء 11 معتقلاً يمنيًا أعلن البنتاغون الإفراج عنهم ونقلهم من غوانتانامو إلى سلطنة عمان إعلان رسمي بموعد ومدن وملاعب كأس آسيا 2027 في السعودية سفينتان لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر قادمتان إلى سوريا نقل 11 معتقلاً يمنياً من غوانتانامو إلى سلطنة عمان قرارات أمريكية جديدة يخص الوضع في سوريا هجوم واسع لقوات الدعم السريع ومقتل أكثر من 25 سودانيا وإصابة العشرات
قالت متحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن زيارته الأولى لصنعاء منذ قرابة عامين تأتي لتمهيد الأرض من أجل إجراءات ملموسة لدفع عملية السلام في البلاد.
وذكرت إسميني بالا المتحدثة باسم غروندبرغ لرويترز إنه يسعى إلى “تحسين البيئة لحل الصراع وتمهيد الأرض لإجراءات ملموسة لدفع عملية السلام” عبر سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين من اليمن والمنطقة خلال الأيام المقبلة.
وأضافت بالا أن غروندبرغ،، سيسعى كذلك إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من المحتجزين هناك حاليا.