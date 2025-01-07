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الأمم المتحدة تكشف عن مهمتين جاء من أجلهما المبعوث إلى صنعاء

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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قالت متحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن زيارته الأولى لصنعاء منذ قرابة عامين تأتي لتمهيد الأرض من أجل إجراءات ملموسة لدفع عملية السلام في البلاد.

وذكرت إسميني بالا المتحدثة باسم غروندبرغ لرويترز إنه يسعى إلى “تحسين البيئة لحل الصراع وتمهيد الأرض لإجراءات ملموسة لدفع عملية السلام” عبر سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين من اليمن والمنطقة خلال الأيام المقبلة.

وأضافت بالا أن غروندبرغ،، سيسعى كذلك إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من المحتجزين هناك حاليا.

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