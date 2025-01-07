إعلان رسمي بموعد ومدن وملاعب كأس آسيا 2027 في السعودية

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قبل عامين من انطلاق المسابقة بالتمام، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد إقامة كأس آسيا 2027 في السعودية ومدن وملاعب البطولة القارية.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان "ستقام النسخة المقبلة من جوهرة بطولات كرة القدم الآسيوية كأس آسيا السعودية 2027 خلال الفترة 7 يناير إلى 5 فبراير 2027".

وأضاف "وذلك في 3 مدن سعودية العاصمة الرياض وجدة والخُبر. يأتي هذا الإعلام بمناسبة بدء العد التنازلي لمدة عامين على انطلاق النسخة 19 من البطولة الأهم في كرة القدم للرجال بالقارة".

وفي الرياض ستقام البطولة في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، وملعب جامعة الملك سعود، وملعب جامعة الإمام محمد بن سعود، وملعب المملكة أرينا، وملعب نادي الشباب.

وفي جدة، تقام المباريات في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، مع إنشاء ملعب جديد بمواصفات حديثة في الخُبر، لاستكمال البنية التحتية العالمية المخصصة لاستقبال أفضل 24 منتخباً على مستوى القارة.

وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي "تحديد المواعيد واختيار الملاعب لكأس آسيا السعودية 2027 يمثل خطوة استراتيجية هامة في رحلتنا لاستضافة هذه البطولة".

وأضاف "هذا الإعلان يتجاوز تحديد المواقع والجداول الزمنية، فهو يعكس التعاون المستمر على أعلى المستويات بيننا وبين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونحن نعمل على تنظيم بطولة استثنائية تحقق تطلعات القارة الآسيوية بأكملها