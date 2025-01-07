إعلان رسمي بموعد ومدن وملاعب كأس آسيا 2027 في السعودية سفينتان لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر قادمتان إلى سوريا نقل 11 معتقلاً يمنياً من غوانتانامو إلى سلطنة عمان قرارات أمريكية جديدة يخص الوضع في سوريا هجوم واسع لقوات الدعم السريع ومقتل أكثر من 25 سودانيا وإصابة العشرات روسيا تعلن سيطرتها على أهم مدينة شرقي أوكرانيا عشرات القتلى في زلزال قوي يضرب التبت بالصين استعدادات مكثفة لموسم حج يحظى بخدمات متميزة وفق أعلى معايير الراحة رئيس الأركان يصل الى المنطقة العسكرية الأولى بسيئون في مهمة رسمية هل حان الوقت لتنفيذ سيناريو تصفية عبدالملك الحوثي في اليمن كما حصل لحسن نصر الله؟ .. معاريف تتسائل
أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في سوريا، اليوم الثلاثاء، عن قدوم سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر، إلى سوريا، تولدان 800 ميغاواط/ ساعة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مدير المؤسسة خالد أبو دي، قوله إن "العمل جار حاليا لتأمين خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين".
وأضاف أن "حجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للكهرباء في عهد النظام السابق كبير جدا"، مؤكدًا السعي لإعادة تأهيل محطات التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة.
وكانت قطر، قد أعادت فتح سفارتها في سوريا بعد 13 عاما من إغلاقها، في وقت تقوم فيه دول إقليمية وغربية بإيفاد ممثلين عنها إلى دمشق، للقاء السلطة الجديدة بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد