سفينتان لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر قادمتان إلى سوريا

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في سوريا، اليوم الثلاثاء، عن قدوم سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر، إلى سوريا، تولدان 800 ميغاواط/ ساعة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مدير المؤسسة خالد أبو دي، قوله إن "العمل جار حاليا لتأمين ‏خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين".

وأضاف أن "حجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للكهرباء في عهد النظام السابق كبير جدا"، مؤكدًا السعي لإعادة تأهيل محطات ‏التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة.

وكانت قطر، قد أعادت فتح سفارتها في سوريا بعد 13 عاما من إغلاقها، في وقت تقوم فيه دول إقليمية وغربية بإيفاد ممثلين عنها إلى دمشق، للقاء السلطة الجديدة بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد