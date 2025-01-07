عشرات القتلى في زلزال قوي يضرب التبت بالصين

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لقي 53 شخصا على الأقل مصرعهم، إثر زلزال في منطقة التبت بجبال الهيمالايا في جنوب غرب الصين، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وقالت الوكالة الرسمية في الصين إن 62 شخصا أصيبوا أيضًا جراء الزلزال، الذي ضرب محافظة دينغري بمنطقة شيتسانغ ذاتية الحكم، بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، في التاسعة من صباح الثلاثاء بتوقيت بكين (الواحدة صباحا بتوقيت غرينتش).
وذكرت الوكالة أيضا أن عددا من المباني انهار جراء الزلزال، الذي قدّرته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بـ7.1 درجة.
وتقع المنطقة التي تعرضت للزلزال على ارتفاعات شاهقة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 62000 نسمة، ولا يبعد كثيرا عن الجانب الصيني من جبل إيفرست، وفق فرانس برس. وعلى الرغم من أن الزلازل شائعة في هذه المنطقة، فإن زلزال الثلاثاء هو الأقوى الذي يتم تسجيله منذ 5 سنوات في محيط 200 كيلومتر، حسب مركز رصد الزلازل الصيني.
وشعر سكان العاصمة النيبالية كاتماندو، بهزات أرضية قوية إثر الزلزال. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال يقع على بُعد 93 كم من لوبوش، المدينة النيبالية الواقعة على الحدود الجبلية مع التبت في الصين