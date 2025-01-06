استعدادات مكثفة لموسم حج يحظى بخدمات متميزة وفق أعلى معايير الراحة

الإثنين 06 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - مكة المكرمة

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واصلت اللجنة الوزارية الخاصة بمساكن الحجاج ، اليوم، زياراتها الميدانية للأبراج والفنادق المقترحة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة عارف البركاني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لضمان تقديم خدمات متميزة وتحقيق أعلى معايير الراحة لحجاج بلادنا خلال موسم حج 1446هـ.

وخلال الجولة، قامت اللجنة المختصة بفحص المرافق والخدمات المتوفرة في الفنادق والأبراج التي اقترحتها منشآت الحج والعمرة، وركزت الزيارات على تقييم جودة الإقامة، ومستوى النظافة، وقرب المواقع من الحرم المكي، إلى جانب التأكد من الالتزام بالمعايير المطلوبة بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم.

وأكدت اللجنة أن هذه الجولات تأتي في إطار حرصها على تحسين تجربة الحجاج، وتوفير خدمات ذات مستوى عالٍ يليق بعظمة هذه الشعيرة، كما أوضحت الوزارة أنها تواصل التنسيق مع الجهات المختصة لتذليل أي عقبات قد تعترض الحجاج وتسهيل أداء مناسكهم.

ودعت اللجنة جميع المنشآت المعتمدة إلى الالتزام التام بالمعايير المحددة، والتعاون الكامل لضمان نجاح موسم الحج وتحقيق أهداف خدمة ضيوف الرحمن.

جرت الزيارات الميدانية بحضور أعضاء اللجنة، د. معين آل ترك، المفوض على المسار الإلكتروني، ومدير عام الحج والعمرة عبد الكريم الشيخ، ومدير عام التنظيم والحسابات عبد الجبار المزلم، إضافة إلى مدير مكتب وكيل قطاع الحج والعمرة مراد صبيح، ومدير إدارة الحج محمد نجيب.