رئيس الأركان يصل الى المنطقة العسكرية الأولى بسيئون في مهمة رسمية

الإثنين 06 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ترأس رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون محافظة حضرموت.

وخلال الاجتماع الذي حضره قائد المنطقة قائد اللواء 37 مدرع اللواء الركن صالح محمد الجعيملاني ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء الركن صالح طيمس، ومستشار وزير الدفاع العميد الركن يحيى ابوعوجاء، واللجنة العسكرية المكلفة بالإشراف على عملية الاستلام والتسليم بين قائدي المنطقة الخلف والسلف وبين قيادة اللواء 135 مشاه، نقل رئيس الأركان للقادة تحايا القيادة العليا ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي وأخوانه أعضاء المجلس وتحايا رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وقائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية.

معربا عن تهانيه للقادة الجدد لنيلهم ثقة القيادة بتكليفهم بالمهام القيادية، وتمنيه لهم بالتوفيق والسداد، ومعبرا عن تقديره وشكره لتضحيات القادة السلف والجهود التي بذلوها في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، وتمنيه لهم بالتوفيق في المهام الجديدة التي أوكلت إليهم.

وأكد الفريق بن عزيز أن القوات المسلحة ستظل نموذجاً في الانضباط والتنظيم، تخضع للقرارات والتوجيهات العليا وتلتزم بنصوص الدستور والقوانين واللوائح، حاملة على عاتقها واجبات استعادة الدولة وحماية المكتسبات والثوابت.. مشددا على تعزيز وحدة وتماسك القوات المسلحة، كمؤسسة سيادية صلبة تتجسد فيها الوحدة الوطنية.

وأشاد رئيس الأركان بتضحيات قادة وأبطال الجيش في المنطقة العسكرية الأولى في حفظ الاستقرار والأمن وحماية المصالح الحيوية ومحاربة الإرهاب والتهريب وأدوارها الوطنية في مواجهة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.

كما استمع الفريق بن عزيز من قيادة المنطقة وقادة الوحدات إلى إحاطات ملخصة حول الوضع العملياتي والميداني، مشددا على ضرورة تعزيز اليقظة والجاهزية والتعاون بين القوات العسكرية والأمنية بما يُسهم في أداء المهام بكل كفاءة واقتدار.

وقام رئيس هيئة الأركان بتكريم اللواء الركن صالح طيمس والعميد الركن يحيى أبو عوجاء، تقديرا لتضحياتهما وأدوارهما النضالية التي بذلوها واسهاماتهما في بناء وتحديث القوات المسلحة.

إلى ذلك قام رئيس هيئة الأركان العامة بزيارة إلى مفرزة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بسيئون، وثمّن تضحيات الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومواقفهم الأخوية إلى جانب اليمن ودعم وإسناد الجيش اليمني على مختلف المستويات والمجالات.