السيارات التركية تجتاح أوروبا وتحتفظ بالمركز الأول للعام الثامن عشر

الإثنين 06 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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نجح قطاع صناعة السيارات في تركيا خلال عام 2024، بتحقيق مبيعات خارجية بقيمة 37 مليارا و212 مليون دولار.

وفقًا لبيانات جمعية أولوداغ لمصدري صناعة السيارات في ولاية بورصة، فقد سجلت صادرات صناعة السيارات في العام الماضي، 37 مليارا و212 مليون دولار، بزيادة قدرها 6.3 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وبلغت حصة صناعة السيارات في صادرات تركيا العام الماضي 17.3 بالمئة، واحتفظ بالمركز الأول في قائمة الصادرات للمرة الثامنة عشرة خلال الأعوام التسعة عشر الماضية.

واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيرادا لمنتجات قطاع السيارات التركية بـ4 مليارات و856 مليون دولار تلتها بريطانيا ثانيا، وإيطاليا ثالثا.